Juve, il ruolo dei leader per ritrovare la retta via: Chiellini e CR7 fondamentali in questo momento

Parola d'ordine: ricompattarsi. In casa Juve l'obiettivo principale è quello di non disgregare il vantaggio competitivo accumulato in otto anni di dominio assoluto in Italia: per questo motivo, riporta Tuttosport, i bianconeri si affideranno alle figure di spicco nello spogliatoio, in particolare Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini.

Troppi gol subiti - È un momento di difficoltà, il più complicato da quando Maurizio Sarri siede sulla panchina bianconera. La Juve non riesce ad esprimere un gioco fluido e la statistica sui gol subiti - uno a partita in media, dato che non si verificava dal 2010 - preoccupa. Toccherà ai leader il compito di aiutare i compagni a ritrovare la via smarrita, per concludere al meglio una stagione che, va detto, può ancora essere trionfale.