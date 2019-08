Juve, il saluto a Cancelo: "Grazie per la stagione passata insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus saluta, e ringrazia, João Cancelo per questa stagione vissuta insieme. Le strade del calciatore e del Club si separano: dal prossimo anno, Cancelo giocherà in Premier League, al Manchester City.

Una stagione intensa, quella del portoghese con i bianconeri: nel 2018/19 ha disputato in totale 2599 minuti, in 34 presenze (in tutte le competizioni). Una sola la sua rete, ma l'apporto di Joao si misura attraverso altri fattori.

Ad esempio, l’incisività sulla fascia. Cancelo è stato il giocatore in rosa con piú cross riusciti in tutte le competizioni (29), e anche il difensore che ha fornito più assist (3) e completato più dribbling (61) nell’ultima Serie A.

La tecnica è stata una delle chiavi grazie a cui João si è fatto apprezzare dal popolo bianconero: la cifra delle volte in cui ha saltato l’uomo in dribbling, sale a 72 se si considerano tutte le competizioni, anche questo il dato più alto nella rosa bianconera.

Una qualità messa in campo partita dopo partita, motivo per cui ringraziamo Cancelo per questa avventura vissuta insieme, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera.

Obrigado, João!