Juve, il saluto di Mandzukic commuove: tanto affetto da parte dei tifosi

La lettera di saluto di Mario Mandzukic al popolo bianconero è quella di un guerriero che si è speso tanto per la causa, e terrà caro il ricordo. L’attaccante croato scrive ventiquattr’ore dopo la firma con l’Al Duhail, club con il quale giocherà in Qatar. “È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la Juve” scrive.

Super Mario, che ha fatto presto a conquistare dei tifosi della Juventus, ringrazia Allegri e Marotta: il primo fino allo scorso anno lo ha sempre considerato intoccabile, il secondo nell’estate del 2015 aveva formalizzato l’operazione per acquistarlo dall’Atletico Madrid. Entrambi non fanno più parte del progetto Juve, come lo stesso attaccante fuori rosa dopo la scorsa tournée estiva. “È stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club – continua -. Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni, ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie! Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra”.

Poi un’attenzione ai tanti uomini Juve che operano “dietro le quinte: allenatori, staff medico, fisioterapisti e ogni altra persona che si preoccupa che i giocatori della Juventus siano nelle migliori condizioni per avere successo – conclude -. Infine, il ringraziamento più grande per i meravigliosi tifosi che sono la vera ragione per cui il club e così grande e vincente ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno.

Concludendo, ho sempre cercato di dare il massimo per i Bianconeri. Vi auguro il meglio! E per me, è tempo di un nuovo capitolo… Per sempre vostro, Mario”.

Insomma, Mandzukic lascia da tifoso, da guerriero che ha sudato la maglia, l’ha sempre onorata e meritata. Il nuovo progetto tecnico con Sarri non lo ha coinvolto, il club gli ha concesso anche un periodo di riflessione per scegliere al meglio la nuova destinazione. All’interno del nuovo spogliatoio ritroverà Medhi Benatia, che lo ha già accolto pubblicamente con un invito a tornare a vincere presto insieme con una nuova maglia.