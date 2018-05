Juve, il settimo è più vicino: con il Bologna il primo match scudetto

Dal corrispondente a Torino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il settimo si avvicina. Contro il Bologna sarà match scudetto, il primo di un campionato incerto, combattuto e avvincente come pochi. Grazie al successo arrivato all'ultimo respiro contro l'Inter, e alla sconfitta rimediata dal Napoli a Firenze, i bianconeri hanno di fatto cancellato il gol al 90esimo di Koulibaly nello scontro diretto, rete che aveva avvicinato (come non mai) il titolo verso gli azzurri. Ringraziando Simeone, dopo la tripletta rifilata ai partenopei domenica sera, a tre giornate dalla fine la matematica dice che la Juventus potrebbe vincere lo scudetto già il prossimo turno. Tre partite e 9 punti ancora in palio, da gestire con 4 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Sarri (virtualmente 5, considerando il vantaggio dei bianconeri nella differenza reti, a parità di scontri diretti). Se fosse vittoria contro i felsinei sabato 5 maggio, la squadra di Allegri potrebbe impossessarsi del titolo davanti alla tv con due turni d'anticipo, in caso di sconfitta del Napoli che domenica 6 ospiterà il Torino. Il 13, poi, la Signora giocherà la trasferta di Roma contro i giallorossi di Di Francesco, in piena corsa per un posto in Champions. L'ultima della stagione andrà in scena il 20 allo Stadium, davanti un Verona che potrebbe avere già la conferma dell'aritmetica verso la B. Escludendo la trasferta capitolina, alla Juve basterebbe passare contro Bologna ed Hellas per avere la certezza di uno storico settimo scudetto. Guardando solo in casa propria, quindi, e senza fare troppi conti.