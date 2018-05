Juve, il settimo è tuo: solo un miracolo cambierebbe la storia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' fatta, anche se la matematica direbbe ancora il contrario. Perché solo un miracolo, o qualcosa di simile, potrebbe strappare lo scudetto dalle mani dei bianconeri. Dopo la vittoria contro il Bologna di sabato allo Stadium e il pari del Napoli, fermato ieri al San Paolo dal Torino, le possibilità che i partenopei possano agganciare e superare la Juve sono più teoriche che altro. Il Napoli è -6 dalla squadra di Allegri. E per quanto riguarda gli scontri diretti, il bilancio tra le due compagini è assolutamente pari: 1-0 al San Paolo, 0-1 all'Allianz Stadium. La Juventus, quindi, è chiamata a conquistare almeno un punto nelle ultime due gare contro Roma, all'Olimpico, e con l'Hellas a Torino. In caso di doppia sconfitta, e doppio successo della squadra di Sarri, che se la vedrà con Samp in trasferta e Crotone in casa, entrerebbe in gioco la differenza reti. Che al momento dice: +61 Juve, +45 Napoli. Sedici gol da recuperare in due partite, quindi, per le residue speranze azzurre. Tante, forse troppe, anche per un miracolo.