Juve, il sogno è Icardi: si studia il contratto, la chiave è Higuain

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve studia Mauro Icardi. Più precisamente, indaga sulla possibilità di strapparlo all'Inter. In linea con il risiko che da qualche anno a questa parte il club bianconero mette in atto sul mercato: con i colpi Pjanic e Higuain, oltre a rinforzarsi, la Signora ha indebolito le principali avversarie in serie A. Una "guerra fredda" lontana dal rettangolo di gioco che segue i più comuni elementi di psicologia militare: potenziamento e indebolimento della posizione avversaria, in un'unica mossa. E Icardi rappresenta l'alfiere ideale di questo diabolico disegno bellico, volto a organizzare una Juventus in grado di continuare a far valere in Italia un'egemonia senza pari. Allora, con gli ex di Roma e Napoli bastò pagare le rispettive clausole rescissorie (38 milioni per il bosniaco e 90 per l'argentino). Questa volta, invece, la manovra potrebbe essere molto più complessa e intricata.

SOGNO ICARDI - Già nel mirino della Juve già prima dell'arrivo del Pipita (estate del 2016), Mauro Icardi resta il sogno proibito dei bianconeri. La clausola dell'argentino di 110 milioni, esercitabile fino al 20 luglio, è valida solo per l'estero. Ciononostante la Juventus ha cominciato a studiare con attenzione il contatto che lega il 25enne di Rosario all'Inter. A caccia di falle, cavilli o escamotage in grado di evitare un'incerta e difficile trattativa con il Biscione. La bomba di mercato - non confermata dagli uomini della Continassa - ha già avuto il tempo di trovare una pronta risposta sponda nerazzurra: "Icardi ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro per le società all'estero - le parole del presidente Erick Thohir ai microfoni di TopSkor -. Se qualcuno in serie A lo vuole, l'Inter può chiedere anche 200, 300, 400 milioni di euro".

IN & OUT - Al netto di una trattativa che, a oggi, rappresenta più una suggestione onirica che altro, la condizione indispensabile per il passaggio di Maurito in bianconero sarebbe comunque legata a una cessione illustre da parte di Marotta e Paratici. Come il passaggio di Pogba allo United servì a compensare l'investimento per Higuain, oggi proprio il Pipita può rappresentare il sacrificio necessario per arrivare a un altro numero 9. Gonzalo piace al Chelsea e a Sarri, che potrebbe presto prendere la guida dei Blues nonostante le pratiche di divorzio da De Laurentiis non promettano nulla di semplice. Dal canto suo, l'ex centravanti del Napoli sarebbe ingolosito dal fascino di un campionato prestigioso come la Premier, in grado di garantirgli l'ultimo grande ingaggio della sua carriera. Un'ideale passaggio di consegne inverso a quello in scena nell'albiceleste, da cui Icardi è dispensato mentre Higuain è arruolato verso il Mondiale, chiamato a riscattare la disfatta di Rio nel 2014 in finale contro la Germania. La guerra psicologica della Juventus per depredare Icardi da Milano si gioca, tuttavia, sull'ispido terreno del mercato. Dove i bianconeri possono far valere la loro potenza di fuoco sul fronte ingaggi. Certamente un'arma in più per Marotta, che la Juve ha in dotazione e le altre italiane no.