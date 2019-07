Il nuovo centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, presentato quest'oggi ai media in conferenza stampa, ha svelato il sogno di emulare il suo connazionale John Charles in maglia bianconera: "Charles ha fatto tantissimo per questo club, era un grande giocatore. Spero davvero di poterlo emulare". Charles, ex attaccante gallese, ha militato nella 'Vecchia Signora' dal 1957 al 1962.

