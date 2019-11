Juve, il sogno Mbappé ha un costo: circa 380 milioni di euro complessivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola analizza il suggerimento di Michel Platini alla Juventus. "Prendi Kylian Mbappé". Che costa 380 milioni di euro in tutto tra cartellino e ingaggio da 20 milioni a stagione. poco meno di quanto pesi sul bilancio Cristiano Ronaldo e con un'età che potrebbe portarlo a diventare quell'icona di marketing e commerciale che ancora non è. Un affare onerosissimo che però potrebbe rientrare nel quadro di sviluppo juventino.