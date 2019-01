Juve, il sogno per l'estate è De Ligt. Paratici spera in Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è sempre alla ricerca di un difensore di spessore e prospettiva. Fatta per Cristian Romero, che dovrebbe restare al Genoa per un'altra stagione, Fabio Paratici lavora sempre al colpo Matthijs De Ligt, centrale olandese in forza all'Ajax assistito da Mino Raiola. Sul forte classe 1999, però, ci sono anche Paris Saint-Germain e Barcellona, interessati a De Ligt e a Frenkie De Jong. Lo riporta Tuttosport.