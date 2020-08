Juve, il terzo rinforzo in linea con la scommessa Pirlo: giovane e promettente, ma anche low cost

vedi letture

Più delle parole, parlano i fatti. La Juventus che, dopo Kulusevski e Arthur, chiude a centrocampo anche il suo terzo colpo di mercato è un fatto. E racconta la storia dell'ultima stagione: al netto di Sarri e delle sue eventuali mancanze, i bianconeri hanno accusato il colpo soprattutto lì in mezzo. E non può essere certo un caso che i rinforzi per Pirlo inizino proprio lì in mezzo. I bianconeri sono a un passo da Weston McKennie, centrocampista dello Schalke 04, atteso per le visite mediche a stretto giro di posta. Ed è un rinforzo che, al di là del ragionamento sulla mediana, spiega in che direzione si sta muovendo il mercato di Madama. Ma non del tutto.

Giovane e forte. Nato e cresciuto, anche calcisticamente, in USA, McKennie è a oggi uno dei migliori giovani centrocampisti della Bundesliga. Si è affermato con lo Schalke 04 e, soprattutto in fase difensiva, vanta statistiche di tutto rispetto nell'ambito del campionato tedesco. Ha 22 anni ancora da compiere (domani, peraltro) e ampi margini di miglioramento nel diventare un giocatore che, oltre agli avversari, sappia anche attaccare e aggredire gli spazi. È giovane, è forte e non è un profilo scontato, in linea con le indicazioni che Andrea Pirlo ha dato in conferenza stampa.

Non è un nome di prima fascia. D'altra parte, è un altro dato di fatto che, per quanto promettente e con una discreta esperienza a livello internazionale (19 gettoni con gli Stati Uniti, 6 gare in Champions), non sia un profilo paragonabile a quello di altri giocatori accostati alla Vecchia Signora in tempi recenti. Non è, tanto per capirsi, un Pogba. Perché non è un campione affermato, ma un giocatore che, se tutto va bene, si affermerà. E del campione non ha, ovviamente, i costi, né in termini di acquisto né in termini di ingaggio. È un acquisto low cost, senza nessuna accezione negativa, ma come, se volete banale, constatazione.

La Juve di Pirlo sarà così? E anche questo dato economico è un tratto di continuità con la scelta di Pirlo: per quanto affascinante come scommessa, la chiamata del Maestro in panchina ha anche consentito un discreto risparmio quanto al suo stipendio rispetto ad altre ipotesi circolate, da Zidane ad Allegri passando per la chimera Guardiola e lo stesso Simone Inzaghi. Giovane e forte come Pirlo come tecnico, ma anche conveniente come Pirlo come tecnico: McKennie, se come sembra approderà a Torino, racconta la storia di una Juve che prova a mettere d'accordo esigenze tecniche e portafogli, che si rinnova anche all'insegna delle scommesse. Che si vincono o si perdono, non ci sono mezze misure.