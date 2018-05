Juve, il tweet di Buffon: "Una famiglia da cui ho imparato tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'abbraccio con Andrea Agnelli è stato uno dei momenti più emozionanti per Gianluigi Buffon, che oggi ha annunciato l'addio alla Juventus (non al calcio giocato, almeno per ora). Via Twitter, il capitano bianconero ha salutato ancora i bianconeri: "Questa è stata una famiglia da cui ho imparato tanto".