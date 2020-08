Juve, il Valencia preme per Rugani-De Sciglio. Gomez, Gaya, Soler: tutte le possibili contropartite

Continuano i contatti tra Valencia e Juventus. Gli iberici, scrive Tuttosport, sono come noto sulle tracce di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. E lavorano a potenziali contropartite tecniche: non solo Maxi Gomez. Perché, tra i giocatori che potrebbero finire a Torino per i due azzurri, vi sarebbe anche uno tra José Gaya o Carlos Soler: veri e propri gioielli del Valencia, che insiste per arrivare ai due italiani attraverso uno scambio. E la Vecchia Signora studia le alternative.