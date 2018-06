Juve, il Valencia rifiuta l'offerta per l'esterno Joao Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il pressing della Juventus per Joao Cancelo, l'esterno portoghese del Valencia. Secondo il periodico valenciano Superdeporte, infatti, gli spagnoli avrebbero respinto il nuovo tentativo dei bianconeri. Nell'offerta, questa volta ci sarebbe anche il cartellino di Marko Pjaca. La Juve, esattamente, per l'esterno ex Inter ha proposto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, in grado di trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune "facili" condizioni. Nell'affare, Marotta avrebbe inserito anche Pjaca, quindi, valutandolo circa 20 milioni. Un tentativo fallito anche perché il club spagnolo necessita di liquidità. Una chiusura iniziale per una trattativa che resta apertissima.