© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus e Massimiliano su godono l'ottimo momento di forma di Joao Cancelo, il cui ingresso è stato decisivo per ribaltare la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Il valore del terzino portoghese, arrivato in estate per 40 milioni (una valutazione che aveva fatto storcere il naso a parecchi tifosi), oggi è cresciuto: secondo Tuttosport, l'ex difensore di Inter e Valencia costerebbe 60 milioni.