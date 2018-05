Juve, il valzer del vice Szczesny: Audero-Genoa per prendere Perin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' caldo il fronte portieri in casa Juventus, per raccogliere l'eredità di Gianluigi Buffon e per regalare a Massimiliano Allegri un vice Wojciech Szczesny. Secondo Tuttosport, l'obiettivo più ambizioso resta Mattia Perin, venticinquenne del Genoa che vorrebbe la Champions League. E' sfida con il Napoli ma i bianconeri potrebbero girare Emil Audero, ora in prestito al Venezia, al club di Enrico Preziosi per vincere la corsa a Perin.