Juve, il Wolverhampton non molla Rugani: pronta offerta da 32 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che il Wolverhampton potesse prendere Daniele Rugani dalla Juventus, prima che l'Arsenal passasse in netto vantaggio, ma visto che i Gunners non hanno chiuso la trattativa e che il mercato in Premier League terminerà oggi alle 18 italiane, gli Wolves proveranno l'ultimo assalto al centrale in uscita dai bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è pronta un'offerta da 32 milioni di euro, che potrebbero bastare per convincere la Vecchia Signora a cedere il difensore.