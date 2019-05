© foto di Insidefoto/Image Sport

Quotazioni di Maurizio Sarri in impennata dalle parti della Continassa, anche se Tuttosport non dimenticare di ricordare quali siano i sogni della Juventus per l'eredità di Max Allegri. Pep Guardiola è in prima fila (ma guadagna 19 milioni di euro, ben oltre il doppio rispetto all'ingaggio percepito da Allegri), tuttavia il City non lo molla, così come Paratici monitora la situazione di Jurgen Klopp, blindato per ora a Liverpool. Allo stesso tempo, i bianconeri sono pronti ad infilarsi nell'eventuale spiraglio che la federazione francese dovesse aprile per Didier Deschamps.