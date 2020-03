Juve in agguato su Ferran Torres: il Valencia trema e accelera le trattative per il rinnovo

Il Valencia prova a blindare Ferran Torres. Come riporta El Desmarque, il club spagnolo si sarebbe convinto ad accelerare le trattative per il rinnovo di contratto del suo giovane esterno d'attacco (accordo attualmente in scadenza nel 2021), visto il pressing silenzioso della Juventus e di tante altre big europee già in vista dell'estate che verrà. Dopo un periodo di stallo in cui la distanza tra domanda e offerta sembrava incolmabile, l'idea dei pipistrelli adesso sarebbe così quella di far diventare Ferran il calciatore più pagato dell'intera rosa. L'unica strategia possibile, questa, per evitare di doverlo sacrificare sul mercato nei prossimi mesi.