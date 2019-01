Juve, in arrivo l'agente di Ramsey. Difficile anticipare l'affare a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano Tuttosport, arriverà in Italia David Baldwin, agente di Aaron Ramsey. In verità il gallese dell'Arsenal ha già l'accordo con la Juventus per giugno, ma probabilmente si proveranno a capire i margini di un arrivo anticipato a gennaio. Ipotesi per la verità molto complicata, visto che l'Arsenal continua a chiedere 20 milioni di sterline. Cifra che la Juventus non vuol prendere neanche in considerazione.