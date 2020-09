Juve, in attesa degli sviluppi su Suarez si accelera per la separazione da Higuain

La Juventus la sua scelta sul prossimo centravanti l’ha fatta e corrisponde a un profilo ben chiaro: Luis Suarez. Fumata bianca col giocatore con il quale c’è un accordo sulla base di 10 milioni di euro e discussioni in discesa anche con il Barcellona: ci si accorderà con alcuni bonus sulle prestazioni torinesi del Pistolero. Una questione tiene banco ormai da giorni: lo status da extracomunitario di Suarez che impedisce alla Juve di tesserarlo considerati i due slot già occupati dai bianconeri con gli acquisti di Arthur e McKennie (ieri le sue prime parole da giocatore bianconero). Ore di attesa e pazienza, la burocrazia deve fare il suo corso. Intanto però la dirigenza bianconera non perde tempo e prosegue i discorsi con chi dovrà fare spazio al nuovo attaccante Gonzalo Higuain.

SI TRATTA COL PIPITA - Nelle scorse ore il fratello e procuratore dell’ex Napoli Nicolas è sbarcato a Torino con un obiettivo: incontrare la dirigenza della Juventus e trovare un accordo per la separazione. D’altronde coach Pirlo è stato chiaro a parole e con i fatti: il Pipita non fa parte del nuovo progetto partito esattamente un mese fa. Storia chiusa, il nuovo allenatore ha altre idee per l’attacco e lo stesso Higuain è convinto ormai che la sua storia in bianconero sia giunta al capolinea. I dialoghi proseguiranno tutta la settimana fino a quando la separazione non diverrà cosa fatta ed entrambe le parti in causa potranno definitivamente voltare pagina. La Juve verso Suarez, Higuain con vista MLS dove l’Inter Miami di Matuidi ha mosso passi importanti. Il calciomercato chiama, alla Continassa non ci si vuole far trovare impreparati.