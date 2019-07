Juve, in attesa di De Ligt e Ronaldo: Sarri comincia dalla difesa

Fonte: inviato a Torino

Come da programma, abitudine, modus operandi, Maurizio Sarri comincia dalla difesa ogni sua nuova opera. E anche alla Juventus, tra le mura della Continassa, il tecnico ripercorre con coerenza ogni passo del solito lavoro. L’organizzazione difensiva, nelle sue squadre, è talmente schematica che non ci si può concedere un solo calo di guardia. Colpo a colpo, ogni situazione prevede un movimento da compiere automaticamente, da cominciare ad assimilare sin da ora.

Da Chiellini a Bonucci, al ritrovato allievo Rugani a De Sciglio, gli uomini a disposizione sono certamente di livello alto. A loro, a breve, si aggiungerà il giovane De Ligt, un Cristiano Ronaldo nel suo ruolo. Una volta definita la fase difensiva – per la quale Sarri ha il pieno supporto del suo vice Giovanni Martusciello – il lavoro specifico passerà sul centrocampo e dunque sull’attacco, quest’ultimo più libero di muoversi secondo determinati principi in base a dove si trova la palla.

Particolarmente affascinati un po’ tutti, dall’impatto della nuova guida tecnica, in casa bianconera. Sarri si è già presentato con il fare del maestro di calcio vecchio stampo, con l’autorevolezza che ha sempre contraddistinto coloro che hanno conservato vecchie regole non scritte dentro e il fuori dal rettangolo di gioco. In certi lineamenti – c’è davvero poco da fare – la scuola dei vecchi maestri si distingue proprio da quella estetica che le loro squadre, quasi per mistero, esprimono successivamente per tutta la stagione.

I tifosi attendono con grande curiosità le prime uscite, Sarri lavora sodo con i suoi e al momento non fa filtrare nulla sullo scacchiere che ha in testa. Pensando a quella corsa scudetto che non ha mai vissuto da principale protagonista. E in attesa di sciogliere i dubbi, l’organico si ricompone per intero col passare dei giorni: domani alla Continassa si presenteranno Matuidi e soprattutto Cristiano Ronaldo. Con quest’ultimo, anche la Juve di Sarri, sarà tutta un’altra storia.