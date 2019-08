Juve in attesa: Neymar al Barcellona potrebbe spingere Dybala al PSG

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Andiamo passo dopo passo in Champions League, ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre dura. Non vedo l’ora, sono molto positivo. Faremo bene in questa stagione”. Parola di Cristiano Ronaldo. C’è anche a lui a Montecarlo, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League. La Juventus becca nel gruppo D l’Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e il Lokomotiv Mosca. Non il raggruppamento più semplice, in realtà. Ma il valore dei bianconeri è di gran lunga superiore agli altri.

“È un girone tosto, ma in Champions non esistono partite facili – spiega il vice presidente bianconero, Pavel Nedved -. L’obiettivo primario è passare i gironi, poi arriveranno le partite più difficili. Abbiamo fatto tanti cambiamenti ma siamo migliorati e saremo pronti, abbiamo preso tanti giocatori forti”. E’ sulle uscite che il club juventino ha riscontrato difficoltà, trascinandosi fino al termine troppe situazioni insolute. Almeno ad oggi, a meno tre giorni dalla chiusura del mercato.

“Finché c’è il mercato aperto si lavora in entrata e in uscita. Icardi? Lavoriamo sui nostri giocatori, sul mercato complessivo. Tutti hanno bisogno di lavorare in entrata e in uscita” ammette sorridendo lo stesso Nedved, che a conclusione dello scorso campionato diede il via alla trasformazione bianconera con un sibillino “chi vivrà, vedrà”.

Da seguire in queste ultime ore il possibile trasferimento di Neymar al Barcellona, che potrebbe spingere il PSG a tentare l’assalto a Dybala. Per adesso poco o nulla in tal senso, ma situazione che potrebbe sbloccarsi a stretto giro di posta. Niente cessioni immediate, invece, per Mandzukic e Matuidi. Mentre per Rugani si potrebbe trovare una collocazione last minute dopo l’operazione arenata con la Roma.