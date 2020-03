Juve in campo per fronteggiare il Coronavirus: donazione di Staskova all'ospedale di Znojmo

vedi letture

L’attaccante della Juventus Women, Andrea Staskova, ha fatto una donazione a sostegno dell’ospedale e dei vigili del fuoco di Znojmo, sua città natale in Repubblica ceca. La giovane attaccante si è presentata lì, con una busta piena di gadget juventini, oltre che un contributo economico. “Ammiro molto le persone che in questo momento stanno operando per fronteggiare l’emergenza sanitaria – ha scritto sui social -. Auguro loro tanta energia e nervi saldi anche per i prossimi giorni”.

Prosegue anche la raccolta fondi aperta da Juventus per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. L’undicesimo giorno comincia con un passo spedito verso le 435 mila euro, poco meno della metà dell’obiettivo finale di un milione. L’iniziativa sarà funzionale all’acquisto di materiale medico necessario per fronteggiare le cure agli ammalati di Coronavirus che necessitano un regime di terapia intensiva.