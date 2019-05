Juve, in caso di divorzio da Allegri crescono le quotazioni di Deschamps

© foto di Imago/Image Sport

Sale Didier Deschamps. Se la Juventus e Massimiliano Allegri non hanno ancora definito quale sarà il futuro, i bianconeri valutano le alternative. Al momento, scrive Tuttosport, sono in rialzo le quotazioni del ct francese. Il rivale, al momento, è Maurizio Sarri: sarebbe un cambio netto rispetto ad Allegri, un fattore a cui Agnelli attribuisce una grande importanza in caso di cambio. Il sogno è Pep Guardiola, mentre per quanto riguarda Mauricio Pochettino i bianconeri preferirebbe un allenatore che conosca più da vicino il calcio italiano.