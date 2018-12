Juve, in Champions c'è l'Atletico: sfida a Griezmann e al Cholismo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone l'avversario ostico della Juventus agli ottavi di Champions League. Il peggior possibile, secondo tutti gli addetti ai lavori, in un'urna di Nyon che, alla pari, poteva offrire alla Juve solo il Liverpool in alternativa. Andata il 20 febbraio a Madrid, al Wanda Metropolitano, teatro anche della finale di Champions League di questa stagione, ritorno il 13 marzo all'Allianz Stadium.

La Champions

L'Atletico è arrivato secondo nel Girone A dietro al Borussia Dortmund e davanti a Club Bruges e Monaco (13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio). Lo scorso anno gli spagnoli arrivarono terzi nel Girone C dietro a Roma e Chelsea, ma poi vinsero l’Europa League dopo aver eliminato Copenaghen, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona, Arsenal e Marsiglia. A inizio stagione, a Tallinn, il 15 agosto, l'Atletico ha anche vinto la Supercoppa Europea, battendo nel derby della Capitale il Real Madrid per 2-4 (2 volte Diego Costa, Saul Niguez e Koke i marcatori).

I precedenti

Sette, in totale, i precedenti europei fra Atletico e Juventus. I bianconeri hanno vinto 4 volte, pareggiato una e perso 2. 10 i goal fatti Juventus, 7 quelli dell'Atletico Madrid. L'ultima volta i club si sono incrociati nella fase a gironi della Champions League 2014/2015: uno a zero per gli spagnoli a Madrid, zero a zero all'Allianz Stadium. Nelle fila dell'Atletico giocava un certo Mario Mandzukic...

La stella - Antoine Griezmann

Un Mondiale vinto da protagonista con la Francia e l'Europa League con l'Atletico non sono bastate a Griezmann per vincere il Pallone d'Oro. A questo punto, al francese non resta che puntare il bersaglio grosso, quell'unica che coppa che ancora manca nella sua bacheca e che ha sfiorato perdendo in finale.

L'undici tipo

Se per l'attacco il duo Griezmann-Costa è semplicemente intoccabile, negli altri reparti gli avvicendamenti sono molteplici. In difesa il compagno di Godin varia continuamente, mentre a centrocampo Correa è ben più che una semplice alternativa.

Oblak; Arias, Hernandez, Godin, Filipe Luis; Koke, Rodri, Saul, Lemar; Griezmann, Diego Costa.