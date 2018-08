Juve, in Champions corsi e ricorsi: Pogba, Neto e il nemico Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

Lo United di Pogba, insieme a Valencia e Young Boys: poteva andare meglio alla Juventus, sì, ma anche decisamente peggio. Il cammino in grado di portare ad alzare la coppa al Wanda Metropolitano, obiettivo dichiarato dal presidente Agnelli, comincerà con il fascino di diversi corsi e ricorsi: ci sarà il ritorno del "polpo Paul" a Torino, si ripresenterà il duello con il nemico storico Mourinho, e Ronaldo - tra i più attesi della Champions ma grande assente ieri al sorteggio di Montecarlo - rivivrà il fascino di giocare all'Old Trafford, lo stadio da cui ha preso il volo tra i migliori di sempre. Un girone H sulla carta insidioso per la Juve di Allegri; ma da vincere, se si guardano i valori assoluti - e attuali - delle avversarie.

LE AVVERSARIE - Il Manchester United attraversa un periodo di crisi, dopo le due sconfitte consecutive e le sei reti incassate nelle prime tre giornate di Premier. In rosa c'è il grande ex Pogba e giocatori di qualità come Martial, Sanchez, Rashford, Fellaini e Lukaku. Si tratta di una sfida d'altri tempi: memorabile la rocambolesca semifinale del 1999 vinta dai Red Devils, contro una Juventus capace di portare il cammino fino alla fine della competizione nelle tre edizioni precedenti, compresa quella vincente del 1996. Il Valencia è certamente una big di terza fascia in grado di giocarsi la qualificazione agli ottavi: in campo contro i bianconeri ci sarà l'ex Neto, tra i pali di una squadra tosta e rognosa. Le stelle dei Murcielagos di Marcelino sono senza dubbio Batshuayi e Parejo. Discorso a parte per la rivale di quarta fascia, lo Young Boys. Esordiente assoluto con questa formula del torneo, il club svizzero di Berna è riuscito a eliminare la Dinamo Zagabria nei playoff. Il pericolo numero uno degli elvetici è Hoarau, esperto centravanti ex Psg che ha il merito di aver guidato i suoi alla qualificazione grazie alla doppietta contro i croati. "Gruppo impegnativo, con squadre di assoluto valore, grande tradizione e stadi storici: è questa la nuova Champions League" ha twittato l'allenatore bianconero. Una Champions che non dovrà essere una nuova ossessione, questa volta, ma solamente un grande obiettivo che la Juventus è in grado di vincere.