Juve in corsa per Balerdi. Il Boca ha già rifiutato due offerte del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida di mercato tra Barcellona e Juventus per un giovane difensore argentino. Secondo il quotidiano catalano 'Sport', negli ultimi giorni il club bianconero s'è inserito nella trattativa tra il Barça e il Boca Juniors per Leonardo Balerdi, Per il classe '99 la società azulgrana ha messo sul piatto 5.5 milioni di euro, una seconda offerta dopo la prima da 4 mln: il Boca le ha respinte entrambe e spera in un'asta, con la Juventus che resta quindi in corsa per uno dei migliori difensori del panorama sudamericano.