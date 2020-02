vedi letture

Juve in crisi? Diego Lopez: "No, è forte. Servirà una grande prestazione del Brescia"

Diego Lopez non crede in una Juventus in crisi in vista del match di domani valido per la 24esima giornata di Serie A. L'allenatore del Brescia, interrogato sul tema in conferenza stampa, s'è così espresso: "Cercheranno di far bene, noi dobbiamo essere pronti e pensare a noi. Ci dobbiamo aspettare una Juventus forte, sappiamo che possono adottare diverse soluzioni e noi dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato".

