Juve in dieci ma avanti al 45': 1-0 a Valencia, Pjanic su rigore. Espulso CR7

Succede di tutto nei primi 45 minuti di Valencia-Juventus: bianconeri in vantaggio 1-0, gol di Pjanic su rigore. Ma il grande protagonista è l’arbitro Felix Brych: alla mezz’ora espelle Cristiano Ronaldo per un contatto molto dubbio con Murillo, dieci minuti dopo assegna alla Juve il calcio di rigore che per ora decide l’incontro. In questo caso, pochi dubbi: scarpata in faccia a Joao Cancelo, dal dischetto si presenta Miralem Pjanic che batte Neto. Bianconeri in vantaggio col bosniaco, ma in 10 uomini per l’espulsione di CR7.