Juve, in difesa urge rinnovare: tutti i nomi sulla lista di Paratici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Urge rinnovamento. Se il finale di stagione della Juventus ha chiarito qualcosa, è che in difesa i bianconeri devono portare novità. Con il ritiro di Barzagli (e Caceres che difficilmente rimarrà), rimarranno soltanto Bonucci, Chiellini e Rugani. Almeno un nuovo innesto è necessario, Tuttosport stila l'elenco dei possibili rinforzi. Già bloccato Cristian Romero, che però il Genoa vorrebbe tenere in rossoblù ancora un altro anno: l'accordo è da trovare, la Vecchia Signora potrebbe volerlo anticipare a luglio. In Portogallo piace sempre Ruben Dias: la Juve prova ad alzare il pressing, la valutazione da 50 milioni di euro è destinata a essere oggetto di trattative. L'alternativa rimane Stefan Savic del'Atletico Madrid, mentre Matthijs De Ligt pare destinato al Barcellona. Non solo giovani: restano in lista anche Mats Hummels e Kostas Manolas.