Juve in emergenza: dopo Ronaldo, McKennie positivo. Formazione anti-Crotone da inventare

Emergenza assoluta in casa Juventus in vista della gara del Crotone. Senza Cristiano Ronaldo positivo al Covid, e con Paulo Dybala out per il virus intestinale dalle gare con l'Argentina, con Aaron Ramsey per il quale sono escluse lesioni muscolari ma che difficilmente sarà a disposizione per il Crotone, si è aggiunta adesso anche la positività dell'americano Weston McKennie. La formazione torinese è in isolamento fiduciario e a questo vnano anche aggiunti i giocatori che rientrano da impegni lunghi e probanti con le Nazionali, su tutti Juan Guillermo Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Squadra blindata in 'bolla', dunque, coi bianconeri che si sottopongono e sottoporranno a ulteriori accertamenti. Sabato, intanto, è in programma la gara col Crotone e l'undici scelto da Pirlo sarà totalmente inedito. Non è da escludere il debutto di Chiesa e pure l'impiego in contemporanea di Kulusevski e di Morata che dovrà guidare l'attacco di Pirlo. In una formazione in totale emergenza.