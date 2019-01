© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Aaron Ramsey. La Juventus, in estate, prenderà un altro grande centrocampista mentre Tuttosport in edicola elenca i calciatori nel mirino della Vecchia Signora. Sul taccuino di Andrea Agnelli e Fabio Paratici restano Paul Pogba del Manchester United, James Rodriguez del Bayern Monaco che tornerà prima al Real Madrid, Isco dei blancos ma anche Christian Eriksen del Tottenham.