Juventus, Barcellona, Real Madrid, PSG e Lipsia. Tante e diverse le squadre che nelle ultime settimane si sono messe in contatto con Jean-Clair Todibo e col suo entourage. Ma secondo Tuttosport i bianconeri sono in vantaggio rispetto alle concorrenti, col difensore finito fuori rosa al Tolosa che domenica, nel giorno del suo 19esimo compleanno, prenderà una decisione sul suo futuro. Il suo contratto in scadenza nel giugno 2019 gli permette infatti di accordarsi con altri club già a gennaio e la Juve come detto è molto avanti, tanto che potrebbe trattare il suo arrivo già nelle prossime settimane se dovesse arrivare l'ultimo ok. La concorrente più accreditata, oggi, sembra il Lipsia che sul piatto metterebbe un posto da titolare nell'immediato.