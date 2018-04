Juve in guardia: il Tottenham pronto all'offerta per l'obiettivo De Ligt

Aumenta di giorno in giorno la concorrenza internazionale per Matthijs de Ligt, giovane difensore dell'Ajax che in Italia piace alla Juventus. All'estero, sulle sue tracce vi sono Arsenal e Barcellona, ma tutti i club citati potrebbero essere bruciati dal Tottenham: secondo la stampa britannica, infatti, gli Spurs sarebbero pronti a muoversi con un'offerta per anticipare la concorrenza.