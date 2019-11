Juve in HD e tre punti importantissimi: 1-3 in rimonta all'Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria in rimonta della Juventus a Bergamo con l'Atalanta e bianconeri nuovamente a +4, momentaneamente, sull'Inter. Tanta sofferenza per i bianconeri che hanno subito molto almeno fino a 20 minuti dalla fine della sfida.

IL PRIMO TEMPO - Primi 45 minuti per gran parte di marca atalantina al Gewiss Stadium di Bergamo con il calcio di rigore fallito da Musa Barrow al 18', la grandissima parata di Szczesny su colpo di testa di Pasalic e il salvataggio di De Sciglio su tiro a botta sicura di Hateboer. Sicuramente meglio gli uomini di Gasperini nella prima frazione, condita anche da cinque cartellini gialli: sul taccuini di Rocchi Higuain, Dybala, Cuadrado, Palomino e Gosens.

VANTAGGIO ATALANTA - Dopo esserci andata vicina in più di un'occasione la formazione di Gasperini è poi riuscita a sbloccare il risultato con Robin Gosens. Azione partita dalla destra con Barrow che si è fatto parzialmente perdonare dopo il rigore fallito nel primo tempo servendo un pallone soltanto da spingere in porta per il tedesco che non ha sbagliato solo di fronte a Szczesny. Nei minuti successivi doppio cambio: nei nerazzurri fuori Barrow e dentro Muriel al 57', mentre al 58' Sarri ha mandato in campo Douglas Costa al posto di Bentancur.

PAREGGIO JUVE - Altri due cambi intorno al 70' con gli ingressi in campo di Emre Can per Khedira e Castagne per Gosens, ma la seconda svolta della gara arriva al 74': azione confusa in area di rigore dell'Atalanta, con il pallone che è poi arrivato sul sinistro di Higuain: girata del Pipita che ha trovato la deviazione di Toloi e palla alle spalle di un incolpevole Gollini.

RIBALTONE - Nel giro di dieci minuti però la Juventus mette il turbo e vince la partita. All'82' vantaggio di Gonzalo Higuain che dal limite dell'area piccola ha battuto Gollini sfruttando al meglio un assist di Cuadrado, mentre al 92' è stato Dybala a chiudere la partita, proprio quando l'Atalanta stava cercando di tornare in partità: palla filtrante del Pipita, stop a seguire della Joya che dopo aver saltato Djimsiti ha battuto l'estremo difensore dell'Atalanta con un sinistro sul primo palo. Grande gara dei due attaccanti della Juve che si sono caricati la squadra sulle spalle portandola al successo.