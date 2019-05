© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal Portogallo sono sicuri: la Juventus ha in mano Ruben Dias, difensore ventunenne del Benfica. Secondo quanto riportato da Tuttosport non ci sono ancora conferme in merito, visto che alla Juve piace ma non sarebbe il primo nome in cima alla lista per rinforzare il pacchetto arretrato.