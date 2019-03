© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Moise Kean. La Juventus è in pressing su Mino Raiola per blindare l'attaccante. La società vuole evitare di cederlo o di perderlo tra un anno a parametro zero e i rapporti con l'agente dovrebbero scongiurare gli epiloghi peggiori. Paratici e Nedved sono in pressing, Kean chiede spazio e potrebbe trovarlo: dagli ambienti bianconeri filtra ottimismo, dietro l'angolo ci sono Ajax e Milan.