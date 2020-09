Juve in prima fila per il ritorno dei tifosi. A breve anche il progetto del Torino e dell'Atalanta

Le piemontesi in prima fila per far tornare i tifosi allo stadio. La Juventus ha già presentato alla Regione un piano per consentire il rientro dei propri sostenitori già dalla prima giornata di campionato contro la Sampdoria (qui il calendario completo), che prevede di partire da un afflusso minimo per poi stabilizzarsi sugli 8.000 spettatori, cioè il 20 per cento della capienza dello Stadium. Secondo la Repubblica, a stretto giro di posta dovrebbe arrivate anche la proposta del Torino, mentre già oggi un club lombardo (probabilmente l'Atalanta) potrebbe muoversi in senso analogo, presentando alla Lombardia (che poi "girerebbe" al CTS come accaduto nel caso del Piemonte) un progetto per far rivivere il calcio ai tifosi.