Rattoppata, in riserva e anche in modo piuttosto evidente. È questa la Juve che oggi ha agguantato solo all'ultimo il Torino, al termine di una gara trascorsa perlopiù a inseguire i granata. Senza nulla togliere alla verve e ai meriti dei ragazzi di Mazzarri, viene da chiedersi cosa quelli di Massimiliano Allegri avrebbero potuto fare se fossero andati avanti a Champions League. Il derby di oggi, infatti, si inserisce tra la semifinale di andata e quella di ritorno. A cui, distinta di stasera alla mano, i bianconeri sarebbero arrivati senza Emre Can, Bentancur, Khedira, Dybala, Douglas Costa e Mandzukic. Non tutti infortunati per le stesse ragioni, è vero. E magari qualcuno, se ci fosse stato da dare lo sprint finale, avrebbe stretto di denti. È un dato di fatto, però, che la Juve è arrivata a questo punto della stagione in difficoltà palesi, dal punto di vista fisico. Come peraltro si è in effetti presentata al doppio confronto con l'Ajax. A dispetto di uno dei mantra dello stesso Allegri, secondo cui è fondamentale arrivare a marzo-aprile nel migliore dei modi. Non proprio dettagli: nell'imminente confronto che il tecnico avrà col presidente Agnelli, sarà il caso di valutare anche lo stato di usura del gruppo che ha costruito il ciclo più vincente nella storia del nostro campionato.