Juve in vantaggio all'intervallo: 2-0 sul Chievo, Emre Can raddoppia al 45'

Emre Can raddoppia a un passo dall'intervallo. La Juventus chiude in doppio vantaggio, 2-0 sul Chievo, il primo tempo del posticipo della 1^ giornata di ritorno della Serie A. Ad aprire le marcature, la rete siglata da Douglas Costa con una gran botta da fuori al 13'. A un soffio dallo scadere, gran filtrante di Dybala per il centrocampista tedesco di origini turche che apre il piattone e spiazza Sorrentino, trasformando quello che in pratica è un rigore in movimento. Chievo propositivo e spavaldo ma, dopo il primo tiro in porta della partita, a firma di Meggiorini, la Juve non ha più sofferto la manovra degli uomini di Di Carlo. Da segnalare la prestazione di Federico Bernardeschi, in autentica serata di grazia per quanto visto finora.