Juve in vantaggio all'Olimpico: 1-0 di Benatia, proteste del Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus in vantaggio all'Olimpico, la firma è di Medhi Benatia. 1-0 sul Milan, il gol dei bianconeri arriva su calcio d'angolo battuto da Pjanic dalla sinistra, a centro area il difensore marocchino riesce a liberarsi e in arretramento gira una frustrata di testa che lascia Donnarumma senza possibilità di replica. Qualche protesta rossonera per un contatto Matuidi-Calabria, giudicato non irregolare dall'arbitro.