Juve, in vantaggio per Pogba: problemi per Barcellona e PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resta solo la Juve, o quasi, per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, e non è una novità, è sempre più ai ferri corti con Jose Mourinho e il Manchester United si è schierato dalla parte dell'allenatore. Sullo sfondo Beppe Marotta, che osserva la situazione per capire se ci saranno i margini per riportare il francese a Torino. Il Barcellona e il Paris Saint Germain hanno infatti alcuni problemi legati all'ingaggio, da una parte, e al Fair Play Finanziario, dall'altra, e per questo i bianconeri sono in vantaggio in vista delle prossime finestre di mercato. A riportarlo è Tuttosport.