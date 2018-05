Juve in vantaggio sul Verona: 1-0, la sblocca Rugani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani porta in vantaggio la Juventus sull'Hellas: 1-0 bianconero, al quarto minuto della ripresa, con la rete del difensore centrale. Tutto parte, come specco capita, da Douglas Costa, che da sinistra si accentra e tira, respinta corta di Nicolas sul piede di Rugani, che a quel punto ha gioco facile nel ribattere in rete il tap-in. Juventus-Hellas 1-0, la sblocca Rugani, alla seconda rete in campionato.