Juve, incontrato Ramadani: si è parlato di Higuain e del City su Pjanic

Oggi a Milano è andato in scena un incontro tra l'agente Fali Ramadani e il ds bianconero Fabio Paratici a Milano: si è parlato di Gonzalo Higuain, che piace anche al Milan, verso il Chelsea ma non solo. Al centro dei discorsi pure Miralem Pjanic: l'agente sta per portare un'offerta del Manchester City. La Juve non vuole privarsene e lo farà solamente per un'offerta fuori mercato, a tre cifre. I bianconeri pur di tenerlo vogliono provare ad intavolare la trattativa per il rinnovo. Lo riferisce Sky Sport.