Juve, incontro PSG-agenti Douglas Costa. Leonardo pensa al brasiliano

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da France Football il neo direttore sportivo dei francesi, Leonardo, avrebbe infatti incontrato gli agenti del calciatore a Parigi, per chiedere le prime informazioni.

Prima le cessioni - L'esterno brasiliano ha un ottimo rapporto con lo stesso Leonardo e la trattativa potrebbe concretizzarsi, anche se il PSG, prima di provare l'affondo dovrà vendere, per non incorrere in sanzioni legate la Fair Play Finanziario.