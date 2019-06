Juve, incontro Sarri-CR7: nelle prossime ore l'allenatore in Grecia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri non vuole perdere tempo e come è ormai noto da giorni nelle prossime ore partirà per la Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo e iniziare a parlare con il portoghese per illustrargli i suoi piani.

Viaggio con Paratici - Insieme all'allenatore ci sarà anche il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. I due incontreranno Ronaldo e poi ripartiranno per l'Italia, in attesa del raduno e dell'inizio ufficiale della stagione.