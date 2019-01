Juve, incontro tra Paratici e l'entourage di Benatia per il suo futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oussine Kharja, ex calciatore e adesso agente nell'entourage di Mehdi Benatia, ha incontrato nella giornata di oggi il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per parlare della situazione legata al difensore marocchino, apparso scontento per lo scarso utilizzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport al momento i bianconeri non sembrano essere intenzionati a cedere il giocatore, ma chissà che le cose non possano cambiare nelle prossime ore.