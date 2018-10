© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per l'Argentina la sconfitta per 1-0 in amichevole contro il Brasile non è l'unica cattiva notizia della serata. Al 57' infatti Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. L'attaccante della Juventus ha lasciato il posto a Lautaro Martinez e successivamente è stato inquadrato mentre era in panchina e si metteva una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. Non si conosce ancora l'entità dell'infortunio - riporta FoxSports - ma le prime indiscrezioni parlano di un giocatore dolorante. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave, ma bisognerà aspettare che il giocatore si sottoponga a ulteriori accertamenti.