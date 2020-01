Juve, inizio mercato col botto: anche se per Kulusevski è un arrivederci

Fonte: inviato a Torino

“Grazie a tutti, arrivederci!” dice Dejan Kulusevski, che in sale sull’auto guidata dal team manager della Juventus, Matteo Fabris, per recarsi in sede e firmare il contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 2024. Dopo la giornata di visite al J Medical, appuntamento alla prossima estate: lo svedese giocherà fino a giugno in prestito con la maglia del Parma, che gli ha concesso l’opportunità di mettersi in vetrina in Serie A già da inizio stagione. Operazione da 35 milioni in favore dell’Atalanta, pagabili in cinque esercizi, più altri eventuali 9 di bonus.

Nato a Stoccolma da genitori macedoni, il centrocampista classe 2000 parla perfettamente l’italiano. L’Atalanta lo scopre presto, nel Brommapojkarna, a luglio del 2016 lo porta a Bergamo e gli consente di perfezionare il suo talento dall’Under 17. Si mette in luce mettendo a segno 17 reti in 26 presenze; l’anno successivo in Primavera chiude con 8 reti in 36 presenze, e soprattutto 14 assist. Tecnica rara, mancino fulminante, illuminante sulla mediana e preciso anche dalla media distanza.

La Juve apre dunque il mercato invernale con un colpo di prospettiva. Fabio Paratici lo aveva seguito di persona lo scorso 23 novembre, al Dall’Ara, in occasione di Bologna-Parma. Dopo le cessioni di Mario Mandzukic e Mattia Perin, i bianconeri aggiungono un tassello per il futuro. Prima di tornare a concentrarsi sul presente: dalla possibile cessione di Emre Can a una destinazione temporanea per Marko Pjaca, senza escludere qualche cessione a sorpresa come quella di Daniele Rugani, che con il rientro di Giorgio Chiellini potrebbe vedersi tagliare anche dalla lista Champions.