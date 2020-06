Juve, inserimento su Zaniolo se la Roma decidesse di cederlo. Bernardeschi nella Capitale

vedi letture

La Roma da sempre ha palesato la volontà di trattenere e far rinnovare Nicolò Zaniolo per trasformarlo da talento emergente a leader della squadra. Non sempre però la volontà ha la meglio su tutto il resto e così, scrive Tuttosport, qualora le necessità di bilancio dovessero obbligare James Pallotta a cedere il numero 22 ecco che la Juventus sarebbe pronta ad inserirsi, imbastendo uno scambio fra due ex Fiorentina: Zaniolo per Federico Bernardeschi.

Una ipotesi, questa, che cozza con le sirene estere esistenti per entrambi i giocatori (United e Atletico per il bianconero, Liverpool per il giallorosso), ma che non è del tutto da scartare qualora davvero la Roma avesse bisogno di liquidità da mettere a bilancio.